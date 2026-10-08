Apuñaló a su cuñado durante una pelea y lo dejó al borde de la muerte

Un hombre de 45 años fue detenido en Villa Elisa, acusado de haber atacado a puñaladas a su cuñado durante una pelea ocurrida en noviembre de 2024. La víctima, de 36 años, sufrió heridas graves que pusieron en riesgo su vida y permaneció internada en el Hospital San Roque de Gonnet.

El caso se remonta al 16 de noviembre de 2024, cuando S.S.E. ingresó al centro asistencial con una herida producida por un arma blanca en la región axilar izquierda. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que el episodio había ocurrido durante una riña en 59 entre 12 y 13, en Villa Elisa.

Las tareas quedaron a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. Con el avance de la investigación y a partir de los testimonios incorporados al expediente, los detectives lograron identificar al presunto agresor: se trataba del cuñado de la víctima, H.E.R., de 45 años.

En paralelo, se realizó el reconocimiento médico legal de las lesiones sufridas por el hombre atacado. Los profesionales determinaron que eran de carácter grave y que habían puesto en riesgo su vida, un elemento que fue incorporado a la causa.

Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del sospechoso, imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa. La medida fue avalada por el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, con intervención de la UFI N°1.

La captura se concretó en la jornada de ayer, casi dos años después del ataque. Un grupo operativo del Gabinete de Homicidios realizó distintas recorridas por Villa Elisa hasta localizar al acusado en la zona de 59 y 14.

Los efectivos lo interceptaron en la vía pública y, tras confirmar su identidad, procedieron a detenerlo. La medida fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento y dispuso que el detenido quedara a disposición de la Justicia. Según se informó, H.E.R. será trasladado a primera hora para cumplir con las actuaciones judiciales correspondientes y avanzar en la causa.