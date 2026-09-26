Apuñaló a una mujer y lo atraparon en Berisso

Una mujer de 43 años resultó gravemente herida tras recibir una puñalada en el abdomen y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó con riesgo de vida. Por el hecho, un hombre de 50 años fue aprehendido en Berisso y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio se conoció durante la tarde del miércoles 24 de septiembre, cuando efectivos del Destacamento Villa Progreso fueron alertados sobre el ingreso de la víctima al centro asistencial platense con una herida de arma blanca en la zona abdominal.

Ante la gravedad del cuadro, personal policial se trasladó hasta el hospital para interiorizarse sobre lo ocurrido y tomar contacto con la mujer. A partir de la información obtenida durante las primeras diligencias, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto agresor y determinar que se encontraba en la zona de 124 entre 25 y 26, en Berisso.

Hasta ese lugar se dirigieron los efectivos, quienes localizaron y aprehendieron a un hombre identificado de 50 años. Durante el procedimiento, además, los policías secuestraron una cuchilla que habría sido utilizada durante el ataque y que quedó incorporada como elemento de interés para la investigación.

Mientras tanto, la víctima permanecía internada en el Hospital San Martín, donde había ingresado con una lesión abdominal de gravedad.

La causa fue caratulada como “lesiones graves en contexto de violencia de género” y quedó en manos de la UFI N.º 11, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 y la Defensoría N.º 21. La Fiscalía avaló las actuaciones realizadas por la policía y dispuso que el aprehendido sea remitido para avanzar con las medidas judiciales.