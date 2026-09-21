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Aramburú: comienza a definirse el juicio y se espera la declaración del principal acusado

El proceso penal entra en su última semana con la declaración de los acusados principales y los alegatos finales. La familia del exjugador recibirá el respaldo en los tribunales de París

Por Redacción

El debate oral por el homicidio del exrugbier platense transita sus últimas jornadas. Mañana, el estrado parisino retomará su actividad con las indagatorias formales de los principales imputados, con el testimonio central de Loïk Le Priol.

En las primeras jornadas, el propio Le Priol confesó ante los jueces: "Soy autor de la muerte de Federico Aramburú, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme”. Al reconocer la autoría de los disparos, el implicado buscó encuadrar el crimen en una supuesta situación de legítima defensa.

El cronograma judicial marca que el próximo martes 22 y el miércoles 23 tomarán la palabra los representantes legales de la querella y la fiscalía general para exponer sus respectivos alegatos. En esa instancia quedarán oficializados los pedidos de condena, con la prisión perpetua como castigo latente para los responsables del ataque.

Posteriormente, el jueves 24 será el turno de los abogados defensores para exhibir sus últimos argumentos, de cara al cierre definitivo pautado para el viernes 25.

La etapa final llega tras unas jornadas marcadas por el dolor. En la décima audiencia, María, viuda del exjugador, prestó su testimonio y aclaró que ningún fallo reparará la pérdida. “Fede no era un héroe. Era un hombre normal, sano. Ninguna decisión judicial podrá devolvérmelo a mí, ni a sus hijos. Estoy en paz, pero el dolor no se quedó congelado el 19 de marzo, está vivo”, remarcó entre lágrimas 

En ese sentido, María recordó cómo fue la última conversación que tuvo con su esposo antes de su asesinato. “La última foto que me manda es un puño en alto, 'Vamos', para anunciar el éxito de un proyecto profesional vinculado al Mundial de Rugby”, señaló.

Las recientes palabras de su esposa, sumadas a las exposiciones de su madre Cecilia y de su amigo Shaun Hegarty —presente en la noche del crimen—, resultan piezas claves para el objetivo primordial de la corte.

Los magistrados deberán determinar si Le Priol y su cómplice Romain Bouvier actuaron con intención deliberada de matar o si los disparos respondieron a un acto de protección personal ante una supuesta amenaza, tal como plantea la estrategia de los extremistas.

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