Aramburu: una frase clave en pleno juicio

El juicio por el crimen del ex Puma platense, Federico Martín Aramburu, sumó en las últimas horas un testimonio que volvió a poner el foco sobre Loïk Le Priol, uno de los principales acusados por el asesinato ocurrido en París en marzo de 2022. Un guardia de la prisión de Fleury-Mérogis aseguró haber escuchado al exmilitar hablar desde su celda sobre los disparos que efectuó al exrugbier argentino.

El episodio habría ocurrido el 22 de mayo de 2023, durante una ronda nocturna. Según el informe que elaboró entonces el agente, identificado como Lucas, escuchó a Le Priol decir por teléfono: “Lo que más me gustó fueron las últimas cuatro balas que le metí en el pecho”.

El guardia fue citado ahora ante el Tribunal de lo Penal de París para validar el informe. Aunque aseguró no recordar con precisión la escena, sostuvo que si había dejado asentada esa frase era porque la había escuchado. La defensa, sin embargo, cuestionó su relato y señaló inconsistencias sobre la fecha de una audiencia, un supuesto auricular y planos de la prisión que no fueron encontrados.

El testigo también describió a Le Priol como una persona “decente y tranquila” y afirmó que nunca lo vio actuar con violencia dentro de la cárcel. El acusado sostiene que actuó en legítima defensa.

El proceso también tuvo días atrás el testimonio de María, la viuda de Aramburu, quien habló ante el tribunal sobre el impacto del crimen en sus tres hijos. “Estoy en paz, pero el dolor sigue vivo”, expresó. Recordó cómo recibió la noticia de la muerte de su marido y el difícil proceso que atravesaron sus hijos para comprender que su padre ya no estaba. También contó que el mayor de ellos tenía 10 años al momento del crimen y que, con el paso del tiempo, tuvo que encontrar nuevas formas de explicarle lo ocurrido. María sostuvo además que ninguna sentencia podrá devolverles a Federico.

Aramburu, nacido en La Plata y exintegrante de Los Pumas, tenía 42 años cuando fue asesinado a balazos tras una pelea en el bar Le Mabillon. El juicio comenzó el 7 de septiembre y continuará hasta el 25.