"Crimen de odio": el dolor de la mamá del platense Aramburú

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú tuvo una de sus jornadas más emotivas en Francia. Cecilia, madre del ex rugbier de Los Pumas asesinado a tiros en París en marzo de 2022, declaró entre lágrimas ante el Tribunal y apuntó contra los acusados por el crimen: los militantes de ultraderecha Loïk Le Priol y Romain Bouvier.

Durante su testimonio, Cecilia describió el contexto que, según su mirada, derivó en el ataque y sostuvo que su hijo se enfrentó a personas que estaban “llenas de odio, armadas y también llenas de impunidad”. Además, definió el homicidio como “un crimen de odio” y remarcó que antes de los disparos existió “una situación de desprecio y un trato humillante”.

La madre del ex jugador de Los Pumas también habló del impacto que tuvo en su familia conocer el vínculo de los acusados con la extrema derecha francesa. “Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia; al dolor indecible de la muerte de un hijo se suma esa circunstancia”, expresó, visiblemente afectada por la situación.

Ante una pregunta del presidente del Tribunal, Cecilia reconstruyó los instantes previos al tiroteo. El conflicto había comenzado dentro de un bar parisino, después de que los agresores realizaran comentarios provocadores hacia una persona en situación de calle. Federico intervino junto al ex rugbier neozelandés Shaun Hegarty y luego todo siguió en la calle.

“La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado escenas muy provocadoras y amenazantes”, explicó su madre, quien sostuvo que su hijo intentó detener las agresiones antes de ser acorralado en la vía pública.

En otro de los momentos más contundentes de su declaración, Cecilia se refirió a las expresiones nacionalistas que, según relató, fueron dirigidas contra Federico y Hegarty.

“Me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo después de escuchar ‘tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa’”, afirmó ante los jueces.

El proceso continúa en Francia y busca determinar las responsabilidades de Le Priol y Bouvier por el ataque que terminó con la vida de Aramburú. A más de cuatro años del crimen, el testimonio de su madre volvió a poner en primer plano no solo el dolor de la familia, sino también la violencia y el componente ideológico que rodearon el asesinato.

También declararon la esposa de Aramburu y el ex entrenador de Los Pumas y, actual seleccionador de Italia, Gonzalo Quesada.

María, la mujer, indicó que recibe atención psicológica desde el crimen y que sufrió falta de aire, palpitaciones, llanto y dificultad para alimentarse con normalidad durante meses.

Por su parte, Quesada, quebrado en llanto, recordó a su amigo y compañero de campo como “humano, alegre, generoso, fiel y leal”.

También declaró Thomas Lièvremont, excapitán del Biarritz y amigo de Aramburu desde 2004, quien lo describió como una persona “fiable, tranquila, generosa y respetuosa” y aseguró que, desde la noche del homicidio, “la vida no ha sido la misma”.

Otro dato trascendente fue la conclusión forense, que estableció que dos de los seis disparos efectuados por Loïk Le Priol impactaron por la espalda de la víctima y siguieron una trayectoria “de atrás hacia adelante”, que no dejó ninguna posibilidad de supervivencia.