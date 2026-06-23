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VIDEO. Ardió en llamas un taxi en el centro de La Plata

Por Redacción

Un taxi ardió en llamas en el centro de La Plata esta tarde y causó revuelo en avenida 7. Ocurrió en la intersección de las calles 46 y 47, a plena luz del día y el vehículo sufrió daños totales.

Según pudo saber Diario EL DIA, el taxi, un Volkswagen Voyage, se encontraba circulando por avenida 7 hacia Plaza San Martín cuando, por causas que son materia de investigación, comenzó a prenderse fuego.

Al momento del siniestro no llevaba pasajeros al momento del incendio. Personal del Comando de Patrullas, un camión de Bomberos y efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar. El dueño del rodado comentó que frenó su marcha cuando vio "salir humo y fuego". 

Dada la peligrosidad del siniestro, agentes municipales interrumpieron el tránsito sobre calle 7 y 46 en sentido a Plaza San Martín. Conductores y transporte público se desvían por calle 46 hacia calle 8.

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