Armados, amenazaron al empleado y lo encerraron

Dos delincuentes armados asaltaron un local de ropa del centro de La Plata, amenazaron al empleado y lo encerraron en el baño para escapar con dinero de la caja registradora. El hecho ocurrió el viernes por la tarde y quedó bajo investigación policial.

Según consta en la denuncia, el hecho se registró alrededor de las 16.30 en el comercio “Tienda Paca”, ubicado en 51 entre 16 y 17. En ese momento, dos hombres ingresaron al negocio y, tras unos instantes, sacaron armas de fuego que llevaban ocultas en sus bolsos.

Los asaltantes intimidaron al trabajador y le advirtieron que no le harían daño si no se resistía. Luego lo obligaron a dirigirse al baño y lo dejaron encerrado durante aproximadamente diez minutos.

Cuando consiguió salir, el empleado advirtió que los delincuentes se habían apoderado de dinero en efectivo que estaban en la caja. Poco después llegó su madre, a quien le contó lo sucedido, y ambos dieron aviso al 911. Por estas horas no hay detenidos.