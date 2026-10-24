Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
51 entre 16 y 17

Armados, amenazaron al empleado y lo encerraron

Por Redacción

Dos delincuentes armados asaltaron un local de ropa del centro de La Plata, amenazaron al empleado y lo encerraron en el baño para escapar con dinero de la caja registradora. El hecho ocurrió el viernes por la tarde y quedó bajo investigación policial.

Según consta en la denuncia, el hecho se registró alrededor de las 16.30 en el comercio “Tienda Paca”, ubicado en 51 entre 16 y 17. En ese momento, dos hombres ingresaron al negocio y, tras unos instantes, sacaron armas de fuego que llevaban ocultas en sus bolsos.

Los asaltantes intimidaron al trabajador y le advirtieron que no le harían daño si no se resistía. Luego lo obligaron a dirigirse al baño y lo dejaron encerrado durante aproximadamente diez minutos.

Cuando consiguió salir, el empleado advirtió que los delincuentes se habían apoderado de dinero en efectivo que estaban en la caja. Poco después llegó su madre, a quien le contó lo sucedido, y ambos dieron aviso al 911. Por estas horas no hay detenidos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?