Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
FUERTE CRUCE Y PEDIDO PARA QUE NO SALGA DEL PAÍS

Arrancó el juicio contra el pastor acusado de abuso

X (@Hechosanderecho)

Por Redacción

Con un fuerte cruce entre la querella y el fiscal comenzó ayer en La Plata el juicio por jurados contra el pastor evangélico Esteban Cayetano Núñez Morel, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores en perjuicio de dos niñas de 9 y 11 años.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 y tiene a doce ciudadanos como responsables de analizar la prueba y definir el veredicto. En el inicio de la audiencia se produjo una discusión entre Darío Witt, abogado de Casa María Pueblo y representante de una de las víctimas, y el fiscal Lucas Domski.

Pero además del comienzo del juicio, la querella anticipó una medida que pedirá durante el debate: que Núñez Morel tenga prohibido salir del país. El planteo será formulado desde el inicio de los alegatos y se fundamenta, según explicó Witt, en los antecedentes del acusado respecto de sus comparecencias ante la Justicia.

Desde Casa María Pueblo señalaron que durante años el pastor se habría negado a recibir notificaciones judiciales y que en 2023 la propia organización solicitó que fuera declarado en rebeldía. Por ese motivo, la querella considera necesario reforzar las medidas para garantizar que el acusado permanezca a disposición de la Justicia mientras avance el proceso.

El caso tiene como víctimas a dos niñas que eran menores de edad al momento de los hechos. Casa María Pueblo acompaña a ambas y a su madre y forma parte del bloque acusador, además de brindarles patrocinio jurídico gratuito. El juicio continuará hoy.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?