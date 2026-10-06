Arrancó el juicio contra el pastor acusado de abuso

Con un fuerte cruce entre la querella y el fiscal comenzó ayer en La Plata el juicio por jurados contra el pastor evangélico Esteban Cayetano Núñez Morel, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores en perjuicio de dos niñas de 9 y 11 años.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 y tiene a doce ciudadanos como responsables de analizar la prueba y definir el veredicto. En el inicio de la audiencia se produjo una discusión entre Darío Witt, abogado de Casa María Pueblo y representante de una de las víctimas, y el fiscal Lucas Domski.

Pero además del comienzo del juicio, la querella anticipó una medida que pedirá durante el debate: que Núñez Morel tenga prohibido salir del país. El planteo será formulado desde el inicio de los alegatos y se fundamenta, según explicó Witt, en los antecedentes del acusado respecto de sus comparecencias ante la Justicia.

Desde Casa María Pueblo señalaron que durante años el pastor se habría negado a recibir notificaciones judiciales y que en 2023 la propia organización solicitó que fuera declarado en rebeldía. Por ese motivo, la querella considera necesario reforzar las medidas para garantizar que el acusado permanezca a disposición de la Justicia mientras avance el proceso.

El caso tiene como víctimas a dos niñas que eran menores de edad al momento de los hechos. Casa María Pueblo acompaña a ambas y a su madre y forma parte del bloque acusador, además de brindarles patrocinio jurídico gratuito. El juicio continuará hoy.