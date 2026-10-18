Arrinconaron a una mujer contra la pared y le robaron

Una vecina de Altos de San Lorenzo fue víctima de un violento robo cuando caminaba hacia un supermercado y fue sorprendida por dos delincuentes, un hombre y una mujer, que la atacaron en plena calle y le sustrajeron una riñonera con dinero y otras pertenencias.

El episodio ocurrió ayer a las 19, en la zona de 74 entre 26 y 27. Según denunció la víctima, el hombre la tomó con fuerza y la apretó contra una pared, mientras su cómplice aprovechó la situación para arrancarle la riñonera.

En su interior llevaba un celular, un juego de llaves y otras pertenencias. Tras el robo, la mujer comenzó a gritar para pedir ayuda. Los sospechosos escaparon corriendo y, de acuerdo con su relato, primero se dirigieron hacia la calle 27, pero luego cambiaron de rumbo y continuaron por las calles de la zona hasta desaparecer de su vista. Pese al forcejeo y a la violencia empleada para concretar el asalto, la víctima no sufrió lesiones. El robo fue denunciado en la comisaría Octava.