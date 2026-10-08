Asaltaron a un empleado que llevaba dinero de sueldos y robaron cerca de $30 millones en La Plata

Un empleado administrativo de una empresa ubicada en avenida 32 entre 19 y 20 fue asaltado ayer al mediodía mientras trasladaba una caja con dinero que estaba destinada al pago de los sueldos del personal. Los delincuentes escaparon con una suma cercana a los 30 millones de pesos.

Según informaron fuentes en exclusiva a EL DÍA, el hecho ocurrió cuando el trabajador llegó a la zona de 31 y 527. En ese momento fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con el relato aportado a los investigadores, uno de los asaltantes lo habría golpeado con la culata de un arma y, tras la agresión, ambos delincuentes le sustrajeron la caja que llevaba consigo.

En su interior había una importante suma de dinero, estimada en alrededor de 30 millones de pesos, que estaba destinada al pago de los trabajadores de la empresa, entre ellos empleados del sector de carga y descarga y del área de fabricación de aberturas de aluminio.

Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon en la moto y hasta el momento no habían sido identificados.

El hecho quedó bajo investigación policial y judicial. Los investigadores trabajan para reconstruir cómo fue el recorrido realizado por el empleado y determinar si los delincuentes contaban con algún dato previo sobre el traslado del dinero.