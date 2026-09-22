Asaltaron a un hombre delante de su sobrina en La Plata: “Me clavaron una navaja en el ojo”

Un violento episodio de inseguridad sacudió a un barrio de La Plata el pasado viernes, cuando un hombre que regresaba de un paseo junto a su sobrina fue víctima de un feroz ataque por parte de dos delincuentes.

El dramático suceso tuvo lugar en la calle 64 entre 20 y 21, y dejó como saldo a la víctima con graves cortes en el rostro y a la menor, de nueve años, en un profundo estado de shock emocional.

Según el estremecedor relato de Gonzalo a Diario EL DIA, la secuencia comenzó minutos después de las 20.30 horas. Ambos regresaban a la vivienda tras haber salido a pasear y tomar un helado por el centro platense.

Al llegar a la cuadra de su casa, el hombre notó la presencia de dos sujetos en la esquina, pero el infierno se desató cuando la víctima se detuvo e intentó buscar las llaves para abrir la puerta de ingreso.

En medio de la desesperación por el abordaje de los malvivientes, se confundió y creyó haber dejado las llaves puestas, pero al intentar entregárselas a los asaltantes, les dio accidentalmente las llaves de la casa. Este accionar alteró a los ladrones, quienes se pusieron sumamente nerviosos y comenzaron a golpearlo y a revisarle los bolsillos con violencia.

La tensión escaló rápidamente hacia un forcejeo y lo arrojaron contra el asfalto ante el paso de los autos. En medio de la golpiza, uno de ellos esgrimió un arma blanca y se la clavaron en el ojo izquierdo.

"Pensé que me habían arrancado el ojo, empecé a gritar '¡el ojo, el ojo!'", relató Gonzalo, quien en ese instante entró en un estado de "emoción violenta" y comenzó a enfrentarse contra los ladrones para defender su vida y proteger a su sobrina.

Finalmente, la fuga de los criminales se precipitó ante el paso de algunos conductores por la cuadra. En su escape, los delincuentes solo lograron llevarse el manojo de llaves. Sin embargo, en la fuga dejaron un buzo en plena calle, y también abandonaron la navaja utilizada para el ataque.

Según narró a este medio, de forma milagrosa, la hoja de la navaja utilizada carecía de una punta afilada. "Por suerte no tenía filo en la punta y solo me realizó un corte en el párpado. Después me cosieron en el hospital y tengo que esperar unos diez días".

Asimismo, denunció que hasta el momento no ha recibido respuestas por parte de la Policía sobre la detención de los implicados. "Es un peligro que sigan en la calle", advirtió el hombre, a la espera de que actúen con celeridad para atrapar a los responsables del brutal asalto.