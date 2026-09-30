Asaltaron una estación de servicio en La Granja

En la jornada de ayer, un delincuente armado asaltó una estación de servicio Gulf ubicada en las calles 146 y 520.

El hecho ocurrió cerca de las 17.30, cuando un empleado se encontraba en la sala de descanso junto a un compañero. Según denunció, un hombre vestido de negro y con casco ingresó armado con un revólver cromado, los amenazó y exigió “la plata”.

Los trabajadores, en medio del shock que impuso la situación, terminaron entregando la recaudación que tenían en ese momento, que según las primeras estimaciones alcanzó a unos $150.000.

Antes de escapar, el asaltante les habría dicho: “¿Vieron que no es tan difícil?”.

Luego huyó en una Honda Storm 125, conducida por otro hombre encapuchado, que tomó por 520 en dirección a 143.

El lugar cuenta con cámaras de seguridad, que serán clave para la investigación, que ya tiene varias diligencias en marcha en procura de la captura de los autores del golpe. No hubo que lamentar heridos.