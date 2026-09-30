Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
UN DELINCUENTE ARMADO

Asaltaron una estación de servicio en La Granja

Archivo

Por Redacción

En la jornada de ayer, un delincuente armado asaltó una estación de servicio Gulf ubicada en las calles 146 y 520.

El hecho ocurrió cerca de las 17.30, cuando un empleado se encontraba en la sala de descanso junto a un compañero. Según denunció, un hombre vestido de negro y con casco ingresó armado con un revólver cromado, los amenazó y exigió “la plata”.

Los trabajadores, en medio del shock que impuso la situación, terminaron entregando la recaudación que tenían en ese momento, que según las primeras estimaciones alcanzó a unos $150.000.

Antes de escapar, el asaltante les habría dicho: “¿Vieron que no es tan difícil?”.

Luego huyó en una Honda Storm 125, conducida por otro hombre encapuchado, que tomó por 520 en dirección a 143.

El lugar cuenta con cámaras de seguridad, que serán clave para la investigación, que ya tiene varias diligencias en marcha en procura de la captura de los autores del golpe. No hubo que lamentar heridos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?