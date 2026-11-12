Asaltaron una herrería en el barrio La Loma

Dos delincuentes armados asaltaron una herrería ubicada en Diagonal 73 entre 39 y 40, donde sorprendieron al propietario y a dos empleados mientras trabajaban.

El hecho ocurrió en horas del mediodía de ayer. Los asaltantes ingresaron por una puerta de escape de la persiana y uno de ellos exhibió una pistola para exigir dinero.

Ante la respuesta del dueño, quien aseguró que no había efectivo en el lugar, los delincuentes reunieron a las tres personas y las obligaron a ingresar a un baño ubicado en el fondo del taller. Antes de encerrarlos, uno de los ladrones golpeó al propietario con la culata del arma en la cabeza.

Los asaltantes aprovecharon esos minutos para escapar y se llevaron unos 40.000 pesos, una billetera, documentación personal, tarjetas bancarias, cédulas de dos vehículos, un juego de llaves y el celular de uno de los empleados.