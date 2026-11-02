Asaltaron y golpearon a otro chofer de una App

Un conductor que trabaja con la aplicación de viajes DiDi fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del jueves último, cuando trasladaba a un pasajero que había solicitado un viaje desde la zona de 165 y 64 hacia 525 y 154.

Según denunció la víctima, alrededor de las 00.30 recibió una solicitud de viaje a nombre de una mujer. Al llegar al punto de partida, un hombre vestido con ropa deportiva negra, una campera azul oscura y una gorra subió al vehículo.

El pasajero le explicó que el PIN de seguridad se lo había pasado una joven que acababa de conocer y así logró iniciar el viaje.

Durante el trayecto, el conductor mantuvo una breve conversación con el hombre, quien le comentó que hacía seis meses había salido de prisión.

Al llegar a la zona de 525 y 158, el pasajero le pidió que detuviera la marcha porque se había equivocado de calle.

En ese momento, abrió la puerta trasera y extrajo un arma de fuego, aparentemente una pistola calibre 9 milímetros, cromada y negra.

“Quedate quieto, dame las llaves, dame todo, el celular y la contraseña del teléfono. No me mientas, porque te vuelo la cabeza”, lo amenazó.

Ante la intimidación, el conductor entregó sus pertenencias y unos 15 mil pesos en efectivo. Sin embargo, el delincuente se mostró disconforme con la suma y, al advertir que la víctima también tenía dinero virtual, le aplicó dos culatazos en la nuca antes de escapar corriendo por calle 158 en dirección a 524.

El trabajador manifestó que no sufrió lesiones de consideración y aseguró que podría reconocer al asaltante. Además, aportó a los investigadores una posible identidad.

La denuncia también permitió establecer que en la zona habría cámaras de seguridad, particularmente sobre calle 158 en dirección a 524, que podrían aportar imágenes para identificar al autor del robo.

Los asaltos a conductores de aplicaciones de viajes vuelven a encender la preocupación por la inseguridad en La Plata. Los choferes, que durante sus recorridos quedan expuestos a situaciones de vulnerabilidad, son blanco de delincuentes que utilizan solicitudes de viajes para atraerlos hasta determinados puntos y luego concretar los robos.