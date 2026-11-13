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Conmoción en Merlo

Asesinaron a un policía en un intento de robo

Conurbano sangriento. En Merlo, mataron a un policía federal / web

Por Redacción

Nicolás Aragón, el oficial de la Policía Federal baleado por delincuentes durante un intento de robo en el partido bonaerense de Merlo, murió en el Hospital Héroes de Malvinas.

El cabo primero fue víctima de un asalto cuando circulaba en una motocicleta y fue interceptado por dos asaltantes, quienes se desplazaban en otro vehículo similar y lograron despojarlo de su arma reglamentaria.

En esas circunstancias, los ladrones le dispararon al agente, quien sufrió heridas en una pierna y en un pulmón, una fractura medular y lesiones en la vena cava, así como lesiones biliares e intestinales, según el parte médico del nosocomio en el que se encontraba internado en grave estado.

En este sentido, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se expresó a través de su cuenta oficial de X para solidarizarse con la familia de la víctima.

“Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires”, manifestó la funcionaria, al tiempo que agregó: “A los responsables, que les quede claro: vamos a trabajar hasta encontrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia”.

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