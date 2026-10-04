Asesinaron a una niña de 3 años en Villa La Angostura y detuvieron a su padre

Una niña de tres años fue asesinada en una vivienda de Villa La Angostura y su padre quedó internado bajo custodia policial luego de sufrir una grave herida en el cuello que se habría provocado tras el ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Neuquén, según se pudo saber.

Según las primeras averiguaciones, la menor había llegado a la localidad junto a su madre desde Lamarque, Río Negro, para visitar al hombre, quien vive actualmente en Villa La Angostura.

En medio de una discusión, el acusado habría agredido a su pareja y luego atacado a la niña con un arma blanca. La mujer consiguió salir de la casa por una ventana y recibió asistencia de un vecino.

El sospechoso, en tanto, fue trasladado al hospital local y posteriormente derivado a San Martín de los Andes por la gravedad de su lesión. Permanece internado y, debido a su estado de salud, todavía no se realizó la formulación de cargos.

La vivienda, ubicada sobre la avenida 7 Lagos, fue sometida a peritajes para reconstruir lo sucedido. Personal de Criminalística y Policía Forense levantó elementos que podrían ser relevantes para la causa, mientras que también se realizó la autopsia de la víctima.

El fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila, encabezan la investigación. La causa analiza un homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo entre el acusado y la víctima como por la hipótesis de que el crimen pudo haber buscado provocar sufrimiento a la madre de la niña.