VIDEO | Así prendieron fuego la camioneta de una distribuidora oftalmológica en La Plata

Una insólita acción de maldad fue registrada esta madrugada en La Plata cuando dos personas a bordo de una moto se detuvieron en plena calzada para arrojar combustibles sobre una camioneta y prenderla fuego.

El inusitado hecho tuvo lugar en diagonal 77 entre 11 y 12 de Barrio Norte. El vehículo afectado, se informó, es una camioneta propiedad de un laboratorio oftalmológico (Displa) que funciona desde hace medio siglo en la Ciudad y que se dedica a la fabricación y distribución de productos para ópticas.

Según consignaron, a las 6.05 dos sujetos que se desplazaban en moto frenaron de golpe frente a la empresa y rociaron con combustible la parte delantera de la camioneta, que se encontraba estacionada en la calle.

La maniobra duró apenas unos segundos. Debido al uso del material de alta combustión, el fuego abarcó primero toda la parte delantera del rodado y enseguida lo cubrió por completo. Los implicados, por su parte, aceleraron la marcha y huyeron de la escena. El resultado del ataque fue la destrucción total de la camioneta. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad externa.

"La verdad que esto nos mató porque es la camioneta que usamos para hacer el reparto", lamentaron desde la firma. Y añadieron que "la verdad que nos tomó a todos por sorpresa y nos dejó atónitos". Además afirmaron que más allá de las filmaciones no se logró identificar a los atacantes.

Tras lo ocurrido, esta mañana desde la empresa radicaron la denuncia policial correspondiente, al tiempo que pondrán a disposición de la Justicia todo el material existente a fin de dar con los implicados.

Debido a la llamarada desatada en el lugar debió intervenir una dotación de bomberos. Si bien no pudieron salvar el rodado, los brigadistas realizaron tareas de enfriamiento y llevaron calma al vecindario.