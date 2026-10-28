Astudillo Castro: acusan a una médica de La Plata

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó el procesamiento de la médica forense de La Plata, Emma Virginia Creimer, por su presunta participación en una maniobra vinculada con el adiestrador de perros Marcos Darío Herrero, condenado por falso testimonio agravado en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca y apunta a un procedimiento realizado el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone. Allí, Creimer participó como perito de parte de la querella y encontró una pequeña piedra negra que luego fue identificada como una turmalina y que, en ese momento, se relacionó con un collar que habría pertenecido al joven.

Según la hipótesis de la fiscalía, la médica habría conocido de antemano la existencia del mineral y contribuido deliberadamente a su localización, recuperación y presentación como una evidencia que podía vincular a Facundo con el destacamento. El planteo no sostiene que Creimer haya colocado la piedra en el lugar, sino que habría intervenido para darle entidad probatoria al hallazgo.

Uno de los puntos centrales del requerimiento es que la médica habría insistido en revisar por tercera vez el suelo de una celda, después de dos inspecciones sin resultados. Además, una integrante de Gendarmería que participó del operativo declaró que, al preguntarle si buscaban algún elemento en particular, Creimer respondió que buscaban “la turma”, antes de que apareciera la piedra.

El fiscal también cuestionó la actuación del perro de Herrero. De acuerdo con los registros audiovisuales analizados, el animal recorrió el lugar y mordió un colchón, pero no realizó una marcación clara que permitiera asociar el hallazgo con una detección odorífica. También se objetó que, tras encontrar la turmalina, la médica pidiera agua para limpiarla.

La evidencia fue sometida a peritajes posteriores. Los estudios determinaron que la piedra encontrada en el destacamento y otra recuperada durante la inspección de un móvil policial no encastraban entre sí ni presentaban características que permitieran establecer que formaban parte de una misma pieza. Además, se concluyó que no pertenecían a Astudillo Castro.

Creimer negó haber conocido previamente la existencia del objeto o haber participado de una maniobra con Herrero. Sostuvo que el hallazgo había sido fortuito. Ahora, el juez deberá evaluar el pedido de procesamiento formulado por Martínez, quien la acusa como presunta partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado, que prevé penas de entre uno y diez años de prisión.

Facundo tenía 22 años cuando desapareció, el 30 de abril de 2020, mientras viajaba a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal del estuario de Bahía Blanca. La autopsia estableció que murió por asfixia por sumersión.