Atacaron a balazos a un conductor en Villa Alba

Un hombre denunció haber sido atacado a tiros mientras circulaba con su camioneta por Villa Alba. El episodio ocurrió el sábado al mediodía y, según su relato, el agresor se movilizaba en una motocicleta de 110 de color azul.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911, que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de 126 y 611. Al llegar, efectivos del Comando de Patrulla entrevistaron a la víctima, un albañil de 49 años, quien contó que circulaba a bordo de una Volkswagen Saveiro cuando fue interceptado por un motociclista que comenzó a dispararle.

De acuerdo con su declaración, el atacante vestía una camiseta de fútbol y logró aportar una identidad, sobre la cual ahora trabajarán los pesquisas policiales.

Al inspeccionar la camioneta, los oficiales constataron un orificio compatible con un impacto de bala en el capot. Además, encontraron vainas servidas sobre la calle, por lo que se preservó la escena y se convocó a Policía Científica.

Personal especializado realizó las pericias correspondientes, con intervención de un perito balístico y otro de planimetría, para determinar las características del ataque y recolectar elementos de interés para la causa.

El episodio generó preocupación en el barrio, ya que se trató de un ataque con arma de fuego en plena vía pública y en horario diurno.

La investigación busca establecer las circunstancias del hecho y avanzar sobre la identificación del presunto autor, sobre el que ya hay una línea de análisis.

La víctima fue trasladada posteriormente a la comisaría decimosexta para prestar declaración y formalizar la denuncia.

En tanto, otro móvil policial permaneció en el lugar hasta la llegada de los peritos, quienes trabajaron sobre el vehículo y la zona donde se habían producido las detonaciones. El procedimiento -como se dijo- permitió documentar el impacto en la carrocería y recoger las vainas servidas que quedaron sobre la calzada.

Un dato que no pasó inadvertido para los investigadores es el posible vínculo previo entre el denunciante y el hombre al que señaló como responsable del ataque.

Ahora se intenta establecer qué motivó la agresión, si existieron conflictos anteriores entre ambos y si hay cámaras de seguridad o testigos que permitan reconstruir la secuencia y corroborar la identidad del motociclista.

TIEMPOS DE VIOLENCIA

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno cada vez más preocupante en La Plata: la violencia extrema y la utilización de armas de fuego para resolver conflictos personales.

Discusiones, problemas de convivencia, viejas disputas y enfrentamientos entre conocidos parecen escalar con una facilidad alarmante y terminan, cada vez con mayor frecuencia, con disparos en plena vía pública.

En ese contexto, el ataque de Villa Alba se suma a una sucesión de episodios que reflejan una preocupante naturalización de la violencia armada, donde cualquier diferencia puede convertirse en una situación de extrema peligrosidad.