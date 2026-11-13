Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Ensenada

Atacaron el Centro Veterinario Municipal

Por Redacción

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo como escenario una dependencia municipal de Ensenada. El Centro Veterinario Municipal fue blanco de un robo que quedó al descubierto durante las primeras horas de la mañana, cuando una de sus autoridades llegó al establecimiento y encontró sectores revueltos y una ventana dañada.

El episodio fue denunciado por las autoridades del lugar, ubicado sobre Camino Néstor Kirchner, entre Camino Rivadavia y Combatientes de Malvinas. Según consta en la presentación, al ingresar al edificio advirtió que había objetos desordenados dentro del salón.

Al recorrer las instalaciones, también descubrió que una ventana del sector de Bromatología estaba rota y que la cerradura había quedado tirada. La primera constatación permitió advertir que los intrusos habrían ingresado luego de violentar una abertura. En cuanto al botín, la denunciante informó que se constataron varios faltantes. Por estas horas se analizarán las cámaras de seguridad para dar con los responsables.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?