Atacaron el Centro Veterinario Municipal

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo como escenario una dependencia municipal de Ensenada. El Centro Veterinario Municipal fue blanco de un robo que quedó al descubierto durante las primeras horas de la mañana, cuando una de sus autoridades llegó al establecimiento y encontró sectores revueltos y una ventana dañada.

El episodio fue denunciado por las autoridades del lugar, ubicado sobre Camino Néstor Kirchner, entre Camino Rivadavia y Combatientes de Malvinas. Según consta en la presentación, al ingresar al edificio advirtió que había objetos desordenados dentro del salón.

Al recorrer las instalaciones, también descubrió que una ventana del sector de Bromatología estaba rota y que la cerradura había quedado tirada. La primera constatación permitió advertir que los intrusos habrían ingresado luego de violentar una abertura. En cuanto al botín, la denunciante informó que se constataron varios faltantes. Por estas horas se analizarán las cámaras de seguridad para dar con los responsables.