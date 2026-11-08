Atacó a su expareja con un arma blanca y le robó

Un hombre de 40 años fue detenido en La Plata, acusado de haber atacado a su expareja con un elemento cortante y de robarle el teléfono celular durante una discusión. La investigación se inició a partir de la denuncia de la mujer, quien aseguró que había atravesado distintos episodios de violencia física y psicológica durante los tres años que duró la relación.

El hecho que derivó en la intervención judicial ocurrió en una vivienda de la calle 9 entre 67 y 68. Según consta en la investigación, en medio de una fuerte discusión, el sospechoso le habría provocado cortes superficiales en las manos y el abdomen. En el forcejeo, además, le habría sustraído el celular.

La víctima también manifestó que durante la relación había recibido amenazas reiteradas, incluso con armas. A partir de esos elementos, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Novena realizó tareas investigativas para establecer el paradero del acusado y reunir pruebas.

Con esos avances, la Justicia ordenó su detención. El procedimiento se concretó en la vía pública, en 8 entre 70 y 71, donde efectivos del GTO, junto con personal del Comando de Patrullas, lograron apresarlo. El hombre quedó detenido en el marco de una investigación por lesiones agravadas en contexto de violencia de género, en concurso real con robo.