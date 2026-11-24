Un delincuente armado robó alrededor de 500 mil pesos de un almacén de Berisso ubicado en 11 y 165, luego de ingresar dos veces al comercio en pocos minutos.

El hecho ocurrió el lunes pasado, cerca de las 19.30, cuando el sujeto finalmente irrumpió con el rostro cubierto, amenazó con un arma de fuego a la empleada y escapó con la recaudación del día y dinero destinado al pago de proveedores.

Se supo que la víctima quedó en estado de shock por lo violento de la situación, aunque no resultó herida.

Fuentes del caso indicaron que el propietario del comercio revisó posteriormente las cámaras de seguridad y descubrió que el mismo hombre había ingresado unos minutos antes al negocio.

Los mismos voceros agregaron que el comerciante ya entregó las grabaciones a la Policía para avanzar en las tareas de identificación.