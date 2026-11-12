Ataque armado en una quinta de Lisandro Olmos

Un grupo de cuatro delincuentes armados y con los rostros cubiertos protagonizó un violento asalto en una quinta de 213 y 62, en Lisandro Olmos, donde sorprendieron a dos hermanos que estaban cargando verduras en un camión.

El hecho, que trascendió ayer, ocurrió el pasado miércoles 4 de noviembre, alrededor de las 21, cuando las víctimas se encontraban en la parte trasera de un Mercedes Benz Atego 1726. En ese momento, un vehículo cuyas características no pudieron identificar -debido a la oscuridad- se detuvo frente al predio.

Del rodado descendieron cuatro hombres que ingresaron corriendo a la quinta. Dos de ellos, vestidos con ropa oscura y pasamontañas, se dirigieron hacia los trabajadores y los apuntaron con armas de fuego tipo pistola.

“¡Quédense quietos, quédense ahí! ¡Dame el dinero!”, les exigieron mientras los mantenían bajo amenazas.

En paralelo, los otros dos delincuentes subieron a la cabina del camión y comenzaron a revisar el interior. De allí sustrajeron un millón de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, la llave de arranque del vehículo y documentación personal y licencia de conducir de una de las víctimas.

Después de varios minutos, los cuatro asaltantes escaparon en el mismo automóvil en el que habían llegado, tomando por calle 62 en sentido ascendente.

La denuncia fue realizada por una de las víctimas, quien señaló como testigos a su hermano y al encargado de la quinta. Además, aportó un dato que podría resultar importante para la investigación: al día siguiente del robo, el sistema de rastreo de uno de los celulares indicó una ubicación en la localidad de Melchor Romero, aunque sin precisar una dirección exacta.

Los investigadores buscan establecer la identidad de los cuatro asaltantes y determinar si el dispositivo telefónico puede aportar alguna pista para reconstruir el recorrido.

Sin dudas, la ubicación de la quinta, en un sector de características rurales, con escasa circulación y construcciones dispersas, habría sido un factor aprovechado por los delincuentes para concretar el golpe, ya que ese aislamiento jugó en su favor.

En el caso tomó intervención la UFI Nº 9 de Autores Ignorados del Departamento Judicial de nuestra ciudad, que ya lanzó varias directivas a los efectos de recabar elementos probatorios.