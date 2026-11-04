La Justicia inició una investigación de oficio por el ataque de un grupo de ciclistas a trabajadoras sexuales trans en el barrio porteño de Palermo, pero hasta el momento sigue sin haber detenidos.

Según se pudo conocer, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13 de la Ciudad de Buenos Aires especializada en discriminación, a cargo de la fiscal Andrea Scanga, solicitó al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad que remita las imágenes del hecho ocurrido durante la madrugada del lunes 2 de noviembre en las inmediaciones de Avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas.

De manera provisoria, el caso fue caratulado como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

En este sentido, la funcionaria judicial busca testigos y que las víctimas se acerquen a la sede judicial para radicar las denuncias pertinentes. Sin embargo, la causa continúa sin detenidos ni identificados.

Los implicados persiguieron, golpearon, insultaron y arrojaron palos y piedras a las víctimas en los Bosques de Palermo, al tiempo que el episodio fue filmado y difundido en las redes sociales, donde los jóvenes se jactaban de la violencia ejercida contra las trabajadoras.

El episodio ocurrió a pocos días de una nueva Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre, y volvió a poner en primer plano los reclamos por la violencia y la discriminación contra las personas trans.