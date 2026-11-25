Una jubilada de 83 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del lunes en Ringuelet, donde tres delincuentes ingresaron a su vivienda, la sorprendieron mientras cenaba, la maniataron y revisaron el inmueble en busca de dinero y objetos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.10, en una casa ubicada en la calle 512 bis entre 10 y 10 bis.

De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba dentro de la propiedad cuando escuchó ruidos provenientes del sector del fondo. Instantes después, tres hombres ingresaron al domicilio y la redujeron.

Los delincuentes le ataron las manos y comenzaron a revisar distintos sectores de la vivienda. Según relató la víctima, le exigían dinero y joyas de oro, aunque finalmente se llevaron varias herramientas y escaparon.

La jubilada fue auxiliada por vecinos, que advirtieron la situación y dieron aviso al 911. Personal del Comando de Patrulla llegó posteriormente al lugar, entrevistó a la víctima y preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos.

Durante la madrugada se hizo presente personal de Policía Científica, que realizó tareas de planimetría, fotografía y búsqueda de rastros. Ahora los investigadores intentan reconstruir la modalidad de ingreso y determinar si existen cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

El caso vuelve a poner en primer plano una problemática que preocupa especialmente: los asaltos contra adultos mayores dentro de sus propias viviendas.

Las personas jubiladas pueden convertirse en blancos particularmente vulnerables para los delincuentes por distintos factores.

En muchos casos viven solas, tienen dificultades para reaccionar físicamente frente a una situación violenta y pueden ser consideradas por los asaltantes como posibles tenedoras de dinero en efectivo, ahorros, joyas u otros objetos de valor.

A esto se suma que los delincuentes suelen aprovechar información previa sobre las rutinas de las víctimas. Saber quién vive en una determinada vivienda, a qué hora sale o regresa, si recibe familiares o cuidadores y cuáles son sus movimientos cotidianos puede convertirse en un dato clave para planificar un robo.

También existe otro componente: la violencia dentro del hogar tiene un impacto particularmente fuerte sobre las personas mayores.

No se trata solamente del perjuicio económico. La irrupción de desconocidos, las amenazas y la posibilidad de ser atados o golpeados generan una situación de extrema vulnerabilidad y pueden dejar consecuencias posteriores en la vida cotidiana de las víctimas.

Por eso, cada nuevo caso vuelve a poner bajo la lupa la necesidad de reforzar la prevención, mejorar la vigilancia en los barrios y prestar especial atención a los adultos mayores que viven solos.

En el caso de Ringuelet, la investigación recién comienza y todavía resta determinar quiénes fueron los tres hombres que ingresaron a la vivienda y cómo lograron acceder al inmueble. Mientras tanto, la víctima quedó nuevamente frente a una realidad que excede el robo de las herramientas: la sensación de inseguridad después de que la propia casa deja de ser un lugar seguro.

En la Ciudad, como antecedente, se pueden citar varios casos delictivos. Uno de ellos de reciente data, en La Loma, donde un hombre de 75 años terminó con lesiones visibles en su rostro al querer resistir el ingreso de varios desconocidos en su casa.

Los jubilados son muy vulnerables al delito, sobre todo desde el plano emocional