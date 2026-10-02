Atraparon a dos hombres por robar un poste en La Plata: uno de ellos tenía pedido de captura

Dos hombres, de 35 y 31 años, fueron aprehendidos este viernes en la zona de 7 y 90, luego de ser sorprendidos en plena calle mientras trasladaban a pie un poste sustraído de un predio cercano. Además del hecho en flagrancia, los efectivos policiales constataron que uno de los involucrados registraba un pedido de captura activa pendiente por un delito previo.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas, que acudió al lugar tras recibir un aviso radial sobre dos personas que maniobraban la estructura en la vía pública. Al arribar al cruce indicado, los uniformados interceptaron los sujetos, quienes caminaban cargando el pesado poste cargado sobre sus hombros.

En medio del operativo se presentó en el lugar un hombre, de 37 años, responsable de un predio dedicado a la venta de postes ubicado a pocos metros. El encargado relató a los efectivos que un vecino del barrio lo alertó sobre el robo minutos antes, tras lo cual reconoció el elemento incautado como parte del inventario del establecimiento.

Ante el testimonio brindado y la constatación del hecho, el personal policial procedió a la aprehensión de ambos individuos y al secuestro del material robado.

Posteriormente, al volcar los datos personales de los acusados en la base de la fuerza, las autoridades confirmaron que sobre uno de ellos pesaba una orden de captura activa emitida el 23 de mayo de 2025 por el delito de "robo en grado de tentativa", formulada a requerimiento del Juzgado Correccional N° 2 de La Plata.

En la causa tomó intervención la UFI N° 7 del Departamento Judicial de La Plata, desde donde se impartieron las directivas legales correspondientes bajo la carátula de tentativa de robo, al tiempo que el Juzgado Correccional N° 2 ratificó lo actuado respecto al detenido que se encontraba prófugo.