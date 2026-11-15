Atraparon a un hombre acusado de robarle a punta de pistola a un joven en La Plata

Un operativo policial ejecutado en las afueras de La Plata permitió la detención de un hombre, de 25 años, señalado como uno de los presuntos integrantes de una banda que emboscó a un vecino, lo introdujo por la fuerza en una vivienda y lo asaltó mediante amenazas con un arma de fuego.

La investigación comenzó el pasado 12 de noviembre a partir de la denuncia formalizada por un joven de 21 años. Según su relato ante las autoridades del Destacamento Aeropuerto, el ataque ocurrió mientras caminaba por la intersección de las calles 606 y 116. En ese punto, al menos cinco hombres lo sorprendieron y lo intimidaron con un arma de fuego para obligarlo a entrar a una finca de la misma cuadra, lugar donde finalmente le sustrajeron todas sus pertenencias. Durante la secuencia, el damnificado logró reconocer a uno de los asaltantes por su nombre de pila.

Con los elementos recolectados en la pesquisa, la UFI N° 5 del departamento judicial de La Plata, con aval del Juzgado de Garantías N° 1, libró una orden de registro y secuestro para el inmueble situado en la calle 606 entre 115 y 116.

Durante la irrupción realizada este sábado, los efectivos policiales hallaron en el interior de la propiedad al principal sospechoso, identificado como G.P., de 25 años. Si bien la requisa arrojó resultado negativo respecto de los objetos robados y del arma utilizada en el atraco, los uniformados concretaron la aprehensión del acusado y su traslado inmediato a la sede del Destacamento Aeropuerto.

Desde la fiscalía interviniente, a cargo del doctor Menucci, avalaron el procedimiento policial e impartieron las directivas de rigor para avanzar con la causa caratulada como "robo".