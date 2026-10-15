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Atraparon a un joven tras un violento asalto a un policía en la Autopista La Plata Buenos Aires

Tres ladrones en moto interceptaron a un efectivo federal a la altura del kilómetro 17. Tras herirlo en la cabeza, escaparon con las llaves de su vehículo. Las fuerzas de seguridad lograron capturar a uno de los implicados y secuestraron un revólver

Por Redacción

Un intento de robo bajo la modalidad de asalto motorizado culminó este jueves con la captura de un joven en la Autopista Buenos Aires-La Plata. El suceso tuvo lugar a la altura del kilómetro 17, en la mano ascendente de la traza vial, donde un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina fue blanco de un violento ataque.

La víctima se encontraba junto a su automóvil, un Toyota Etios Corolla, sobre el sector parquizado. En ese contexto, tres individuos a bordo de una motocicleta MT 650 lo abordaron de forma intempestiva. Mediante amenazas con un arma de fuego, los agresores buscaron sustraerle el rodado. Durante el ataque, el efectivo sufrió una lesión leve en la cabeza y los asaltantes finalmente huyeron del lugar con la llave de encendido del coche.

Efectivos de la Policía Vial Hudson y agentes motorizados patrullaban la zona con fines preventivos y advirtieron el ilícito. Tras una breve persecución, los uniformados lograron interceptar y arrestar a uno de los sospechosos, identificado únicamente con las iniciales J. A. por tratarse de un menor de edad.

En poder del aprehendido, los oficiales incautaron un revólver marca Smith & Wesson calibre .32, con el número de serie 356345. Además, los registros oficiales confirmaron que la moto utilizada por los delincuentes presentaba un pedido de secuestro activo desde el 14 de octubre de 2026.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 y del Juzgado de Menores, ambos con asiento en el departamento judicial de Quilmes. El expediente avanza con una carátula por robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y lesiones.

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