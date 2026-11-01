Atraparon a un ladrón intensamente buscado por un homicidio

Un hecho de inseguridad en Berisso culminó con la detención de un sujeto prófugo de la Justicia. La secuencia se desarrolló en la intersección de las calles 125 y 20, sitio al que acudieron efectivos del Comando de Patrullas tras una alerta al servicio de emergencias 911.

Al arribar a la escena, los uniformados asistieron a un hombre, de 30 años, con una herida en la cabeza. El damnificado explicó que un individuo lo golpeó con la culata de un arma de fuego con el claro objetivo de sustraerle sus objetos de valor.

Mientras los agentes entrevistaban a la víctima, observaron a un sujeto con intenciones de fuga por la vereda opuesta. El herido lo señaló de inmediato como el autor de la agresión, motivo por el cual los policías procedieron a interceptarlo a los pocos metros.

La sorpresa mayor llegó al momento de cursar la identidad del aprehendido por el sistema informático. Las autoridades constataron que el atacante, también de 30 años, poseía una orden de detención vigente por el delito de homicidio. Dicha medida había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 del departamento judicial local.

Tras reconfirmar la validez del requerimiento legal, el sospechoso quedó alojado en la dependencia policial. Ahora, el hombre deberá rendir cuentas ante la UFIJ N° 3 por la tentativa de robo y ante la fiscalía N° 15 por la causa de asesinato que pesaba en su contra.