Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Atraparon a un menor tras una persecución a toda velocidad por Los Hornos

Por Redacción

Efectivos policiales aprehendieron a un adolescente, de 16 años, luego de un seguimiento por las calles de Los Hornos. El implicado conducía un rodado con pedido de secuestro activo y fue interceptado tras intentar refugiarse en una vivienda.

El incidente comenzó en la intersección de las calles 152 y 62. En ese punto, el personal de la división Motorizada observó la motocicleta y ordenó a sus ocupantes detener la marcha para una identificación de rutina.

Ante la presencia de los uniformados, el conductor aceleró para evadir el control y desató una persecución que se extendió por varias cuadras.

La huida finalizó en la zona de 148 entre 59 y 60. En ese lugar, ambos sujetos saltaron del rodado en movimiento e ingresaron a un domicilio para esconderse.

Los oficiales lograron capturar al adolescente que manejaba la moto, mientras que su acompañante escapó por el patio trasero de la propiedad.

Tras asegurar la escena, las autoridades verificaron los datos de la moto marca CF modelo NK 300 de color gris. El sistema informático confirmó el registro de una solicitud de secuestro vigente desde el 29 de junio de 2026 por el delito de hurto, a requerimiento de la Comisaría Primera y la UFI número 9 de La Plata.

Por la edad del aprehendido, tomó intervención la UFI del Joven número 2, dependencia que dispuso la restitución del menor a sus progenitores bajo una causa caratulada como "encubrimiento".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?