Dos presuntos integrantes de una banda delictiva resultaron detenidos este jueves 19 de noviembre en el marco de una investigación por la entradera sufrida por un adulto mayor de 79 años en la localidad platense de Gonnet.

Los sospechosos, de 29 y 23 años, quedaron a disposición de la Justicia tras sendos procedimientos ejecutados en los partidos de Belén de Escobar y La Matanza.

El ataque que originó el expediente judicial tuvo lugar el pasado 11 de noviembre. De acuerdo con los datos incorporados a la causa, un grupo de sujetos irrumpió por el sector trasero del inmueble, sorprendió al propietario y lo amenazó con un arma de fuego para reducirlo. Luego de revolver los distintos ambientes de la propiedad, los delincuentes huyeron del lugar con diversos objetos de valor.

A partir del relevamiento de registros fílmicos y diversas tareas de inteligencia en terreno, efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimotercera de Gonnet lograron establecer el vínculo entre tres domicilios distantes entre sí, donde los autores habrían ocultado elementos vinculados al robo. Con ese cuadro probatorio, el Ministerio Público Fiscal autorizó las órdenes de registro correspondientes.

En el primer objetivo, situado en Belén de Escobar, los uniformados apresaron al implicado e incautaron una computadora portátil Lenovo, un teléfono celular Samsung y un par de lentes de sol marca Ray-Ban. De manera paralela, otra comisión irrumpió en una vivienda de Gregorio Laferrere, partido de La Matanza, donde concretó la captura de la mujer. En ese domicilio secuestraron cinco precintos plásticos negros, un pasamontañas del mismo color y un teléfono iPhone que, según las pericias preliminares, recibió una transferencia electrónica de dinero procedente de la víctima.

Un tercer allanamiento desarrollado en el Barrio Fátima de Villa Soldati, en territorio porteño, arrojó resultado negativo respecto del hallazgo de elementos probatorios. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Plata, que dispuso el traslado de ambos imputados a sede tribunalicia para la audiencia inicial de este viernes, mientras la pesquisa continúa activa para dar con los cómplices prófugos.