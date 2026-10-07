Atraparon al motochorro que baleó a un trabajador

Uno de los delincuentes que era buscado por el violento robo de una bicicleta ocurrido el domingo en Los Hornos fue aprehendido. Según informaron fuentes, se trata del sospechoso señalado como quien efectuó el disparo que hirió a la víctima en una pierna. El ataque había quedado registrado por cámaras de seguridad.

El procedimiento se realizó en la zona de 60 y 148, donde los efectivos lograron localizar al acusado mientras circulaba en una motocicleta. A partir del relevamiento de las imágenes de seguridad y de distintas declaraciones testimoniales, los investigadores habían logrado identificar a los dos presuntos autores del hecho.

El episodio ocurrió cuando la víctima regresaba de trabajar y fue interceptada por dos motochorros. Primero le cruzaron la moto, lo hicieron caer y le exigieron la bicicleta. Pese a que no ofreció resistencia, uno de ellos le apuntó con un arma y efectuó un disparo que impactó debajo de la rodilla.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió reconstruir el accionar de los dos sospechosos. Tras el ataque, ambos escaparon del lugar.

De acuerdo con la investigación, el joven aprehendido sería quien realizó el disparo y lesionó a la víctima. Ahora la Justicia deberá avanzar sobre su situación procesal y sobre la identificación y captura del segundo involucrado.