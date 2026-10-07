Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
LOS HORNOS

Atraparon al motochorro que baleó a un trabajador

Archivo

Por Redacción

Uno de los delincuentes que era buscado por el violento robo de una bicicleta ocurrido el domingo en Los Hornos fue aprehendido. Según informaron fuentes, se trata del sospechoso señalado como quien efectuó el disparo que hirió a la víctima en una pierna. El ataque había quedado registrado por cámaras de seguridad.

El procedimiento se realizó en la zona de 60 y 148, donde los efectivos lograron localizar al acusado mientras circulaba en una motocicleta. A partir del relevamiento de las imágenes de seguridad y de distintas declaraciones testimoniales, los investigadores habían logrado identificar a los dos presuntos autores del hecho.

El episodio ocurrió cuando la víctima regresaba de trabajar y fue interceptada por dos motochorros. Primero le cruzaron la moto, lo hicieron caer y le exigieron la bicicleta. Pese a que no ofreció resistencia, uno de ellos le apuntó con un arma y efectuó un disparo que impactó debajo de la rodilla.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió reconstruir el accionar de los dos sospechosos. Tras el ataque, ambos escaparon del lugar.

De acuerdo con la investigación, el joven aprehendido sería quien realizó el disparo y lesionó a la víctima. Ahora la Justicia deberá avanzar sobre su situación procesal y sobre la identificación y captura del segundo involucrado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?