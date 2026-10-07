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Policiales

Atraparon en La Plata a un ladrón de extenso prontuario y con casi 150 gramos de cocaína

Por Redacción

Un operativo policial en la localidad de City Bell culminó con la captura de un hombre, de 30 años, que portaba dosis de estupefacientes preparadas para su comercialización. El sujeto intentó escapar de las autoridades, pero los efectivos lograron reducirlo y descubrieron que poseía un largo prontuario de antecedentes penales.

Todo comenzó cuando los oficiales del Comando de Patrullas recibieron un alerta radial sobre dos individuos a bordo de una moto que buscaban cometer asaltos en la zona. Poco después, los agentes divisaron un vehículo Zanella de 110 cilindradas de color azul con características similares a las denunciadas.

En esos instantes, al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos aceleraron su marcha y se refugiaron a las apuradas en una vivienda ubicada en la calle 477 entre 7 bis y 8.

Ante esta evasión, los policías solicitaron refuerzos de la Comisaría Décima e ingresaron al domicilio. En el lugar, lograron atrapar a uno de los individuos tras un forcejeo, mientras que su cómplice logró fugarse por los techos de las casas vecinas.

Durante la requisa, avalada por un testigo, los efectivos inspeccionaron una riñonera negra que el detenido llevaba consigo. Allí encontraron un enorme envoltorio de nylon con polvo blanco, que tras las pruebas de orientación arrojó un resultado positivo para cocaína por un peso total de 193,9 gramos.

Además de la droga, las fuerzas de seguridad incautaron la moto, un teléfono celular, una tablet, 42.200 pesos en efectivo, una cuchara y una bolsa con bicarbonato, un elemento habitual para el estiramiento de las sustancias ilícitas.

El aprehendido posee un historial delictivo que revela un perfil sumamente peligroso. Según su prontuario, el detenido registra una causa por homicidio agravado en mayo del año 2018. A su vez, acumula numerosos expedientes por robo agravado, tentativa de robo y resistencia a la autoridad con fechas entre los años 2013 y 2022.

Su último movimiento judicial data del primero de abril de 2025, momento en el cual recuperó la libertad desde la Unidad Penitenciaria Nº 18 de Gorina. Previo a esa fecha, el individuo ya gozaba de un régimen de salidas transitorias desde diversas unidades carcelarias de la región.

Tras el arresto, el caso quedó a disposición de la UFI Nº 18 del Departamento Judicial de La Plata bajo la carátula de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

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