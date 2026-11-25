Yesica Colque, de 45 años, fue embestida desde atrás cuando circulaba en bicicleta por 44 y 225. El hecho ocurrió el lunes por la noche y quien la chocó huyó sin asistirla. La mujer permanece internada en terapia intensiva del Hospital Alejandro Korn, en coma inducido. Sus hijas piden ayuda para identificar al responsable.

Una mujer de 45 años permanece internada en grave estado luego de ser atropellada mientras circulaba en bicicleta por la zona de 44 y 225, en La Plata. El conductor del vehículo que la embistió escapó del lugar sin asistirla y ahora su familia busca testigos que puedan aportar información para identificarlo.

La víctima fue identificada como Yesica Colque. El episodio ocurrió el lunes 23 de noviembre, cerca de las 21, cuando regresaba en una bicicleta negra de un cumpleaños. Según relató su hija, Maia García, un vehículo la chocó desde atrás y continuó su marcha.

Una vecina que conoce a la pareja de la mujer advirtió lo ocurrido y dio aviso para que solicitaran una ambulancia. Yesica fue trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece internada en terapia intensiva y en coma inducido.

La búsqueda de testigos en La Plata

Ante la falta de información sobre el vehículo involucrado, la familia inició una campaña en redes sociales para intentar reconstruir lo sucedido. Según explicaron, en el lugar del accidente no habría cámaras de seguridad que permitan identificar al conductor.

En principio, las hijas de la víctima sospechan que podría tratarse de una camioneta, aunque todavía no cuentan con datos precisos sobre el rodado.

“Necesito saber, por favor, si alguien sabe o si alguien vio algo, porque la persona que la chocó huyó y es terrible todo esto”, escribió Maia en una publicación en la que pidió colaboración y difusión.

Cómo aportar información

La familia solicita que cualquier persona que haya circulado por la zona de 44 y 225 el lunes por la noche y haya visto algo, o que tenga algún dato que pueda ayudar a identificar al vehículo, se comunique con las hijas de Yesica.

Los teléfonos habilitados para recibir información son:

221 696-6164

221 497-9234