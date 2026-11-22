Un impactante siniestro vial generó preocupación entre los vecinos de Melchor Romero, en la zona oeste de La Plata, luego de que el conductor de una camioneta atropellara a un ciclista y escapara del lugar sin detenerse. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad particulares y las imágenes muestran cómo el vehículo se alejó arrastrando la bicicleta, que quedó enganchada y produjo chispas al rozar contra el asfalto.

El episodio ocurrió en calle 167 entre 523 y 524, en una zona residencial del oeste platense. Según el relato de un vecino que compartió las imágenes, el conductor protagonizó el choque y, lejos de detener su marcha, continuó circulando con el rodado enganchado en la camioneta.

"Quiero compartir unos videos de cámaras de seguridad de un accidente que pasó en la cuadra de mi casa, en 167 entre 523 y 524, entre una camioneta y un ciclista. Lo atropelló y se dio a la fuga con la bicicleta enganchada en la camioneta, arrastrándola por la calle y generando chispas", relató el frentista que dio a conocer lo sucedido.

Una fuga que quedó registrada por las cámaras

Uno de los aspectos más impactantes del episodio fue la manera en que el conductor abandonó el lugar. De acuerdo con el testimonio vecinal, la bicicleta quedó atrapada en la camioneta y fue arrastrada durante la fuga, provocando chispas por el contacto del metal contra el pavimento.

La situación fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en las viviendas de la cuadra, cuyos registros podrían resultar fundamentales para reconstruir la mecánica del siniestro e intentar identificar al vehículo involucrado.

El hecho provocó preocupación entre los habitantes del barrio, especialmente por la conducta del automovilista, quien, según la denuncia vecinal, no se detuvo después de embestir al ciclista.

Incertidumbre por el estado de salud del ciclista

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el estado de salud de la persona atropellada, ni se informó oficialmente si recibió asistencia médica como consecuencia del impacto.

Tampoco se conocen mayores detalles sobre la identidad del conductor de la camioneta o si se radicó una denuncia policial por lo sucedido.

Mientras tanto, las imágenes aportadas por los vecinos constituyen un registro clave de un episodio que volvió a poner en primer plano la preocupación por la seguridad vial en las calles de la periferia platense.