Audaz asalto a una pareja de jubilados en Los Hornos

En otro episodio de inseguridad reportado en las últimas horas en La Plata, un matrimonio de jubilados fue blanco de una entradera en su domicilio ubicado sobre calle 64 entre 131 y 132. De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por voceros, los delincuentes sorprendieron al propietario de la vivienda cuando este se disponía a sacar la basura. “Se le metieron en cuestión de segundos”, indicaron a este diario.

Una vez en el interior de la vivienda, los implicados habrían revisado todos los ambientes con el fin de encontrar dinero. “Les pedían plata todo el tiempo, pero no encontraron nada”, informaron.

Si bien en un primer momento trascendió que los ladrones habrían atado de pies y manos a sus víctimas, voceros revelaron luego que eso no sucedió. Lo cierto es que el nivel de violencia no cesó durante todo el episodio.

Luego de revolver toda la casa, los delincuentes tomaron en su poder algunos objetos de valor y se dieron a la fuga en un vehículo en el que se trasladaban. “Las víctimas quedaron muy asustadas y no se animaron a realizar la denuncia en la comisaría”, indicó un allegado a los damnificados.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la situación que atraviesa Los Hornos, donde en los últimos días se acumularon distintos reclamos de vecinos y comerciantes por robos y asaltos. La preocupación creció especialmente por aquellos hechos que tienen como blanco a personas mayores, muchas veces sorprendidas dentro de sus propias viviendas.

En ese contexto, el Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO) difundió recientemente un duro comunicado en el que advirtió por una crisis de inseguridad y reclamó respuestas urgentes. Desde la entidad señalaron que llegaron a registrar hasta cinco robos en un mismo día y en un mismo sector, especialmente en la franja comprendida entre las 19 y las 23.