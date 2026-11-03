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DIAGONAL 74, 59 Y 60

Audaz golpe boquetero en un salón de fiestas

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Por Redacción

Un importante robo fue descubierto ayer por la mañana en el salón de eventos Frawen’s, ubicado en Diagonal 74 entre 59 y 60, donde delincuentes ingresaron al establecimiento y se llevaron dinero en efectivo tras violentar tres cajas fuertes.

El hecho fue advertido por la encargada del lugar cuando llegó para comenzar su jornada laboral. Al recorrer las instalaciones, descubrió que en la oficina administrativa, ubicada en la planta alta, había un boquete en el techo.

Al ingresar, constató que las tres cajas fuertes que se encontraban en el sector habían sido abiertas mediante la fuerza. Dos estaban empotradas en las paredes y la restante se encontraba dentro de un mueble. De su interior faltaba una cantidad de dinero en efectivo que todavía no fue precisada.

Tras el aviso al 911, personal del Comando de Patrulla La Plata y efectivos de la comisaría quinta acudieron al establecimiento y constataron los daños. Posteriormente, se convocó a especialistas de Policía Científica, que realizaron peritajes fotográficos, levantamiento de rastros y tareas de planimetría.

Por el momento, no trascendió cómo ingresaron los delincuentes ni cuánto dinero lograron sustraer. La investigación busca establecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

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