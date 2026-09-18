Autódromo de La Plata: confirmaron la clausura por 180 días

La jueza Marcela Garmendia dispuso el cierre y clausura preventiva por 180 días del Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, ubicado en Ruta 2, kilómetro 49,5 y calle 448, al considerar que las condiciones actuales del predio representan un peligro cierto e inminente para quienes concurren a los eventos deportivos. Dicha resolución fue dictada en el marco de la investigación que encabezó la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, luego de recibir una denuncia sobre las graves fallas estructurales que afectaban a ese circuito.

De acuerdo a fuentes del caso, a partir de las inspecciones realizadas por personal especializo de la Policía Federal Argentina, se incorporaron distintos informes al expediente, que rubricaron múltiples deficiencias eléctricas, edilicias, contra incendios y ambientales.

Uno de los puntos más preocupantes estuvo relacionado con las instalaciones eléctricas. La División Investigación de Siniestros detectó 13 irregularidades, ocho de ellas calificadas como de riesgo alto. Entre otras situaciones, se encontraron tableros y conexiones precarias, conductores sin canalización, cajas portafusibles sin tapa con partes activas expuestas y un interruptor de potencia con el gabinete abierto y empalmes aislados de manera precaria.

El relevamiento también constató un tablero eléctrico artesanal montado sobre una estructura de madera y un grupo electrógeno instalado al aire libre, con pérdida activa de combustible directamente sobre el suelo y sin bandeja de contención, lo que fue señalado como un riesgo de ignición. A esto se sumó que el sistema fijo de agua contra incendios se encontraba no operativo por fallas en la bomba de sobrepresión.

Los peritos además señalaron que el autódromo no contaba con un plan de emergencia ni capacitación en prevención de incendios, mientras que tampoco se verificó la señalización adecuada de los medios de salida ni iluminación de emergencia en pasillos, puertas de escape y sectores de riesgo.

Durante una transferencia de combustible se detectó, además, que el sistema de puesta a tierra del camión cisterna estaba desconectado.

La inspección ambiental detectó residuos especiales, entre ellos aceites minerales usados y mezclas de hidrocarburos, almacenados informalmente en tambores metálicos abiertos de 200 litros.

También se constató una acumulación masiva de neumáticos fuera de uso sin acreditación de trazabilidad, certificado de disposición final ni plan de valorización.

En cuanto a la infraestructura, el informe describió un estado general entre malo y regular, con especial deterioro en las gradas: infiltraciones, corrosión de estructuras, escalones con pérdida de material y riesgos para la circulación peatonal. También se observaron sectores de escaleras exteriores oxidados y humedad generalizada. Los especialistas recomendaron realizar intervenciones correctivas prioritarias antes de una utilización intensiva de las instalaciones.

Aunque un nuevo informe de la Dirección de Bomberos de la Policía Bonaerense registró trabajos iniciales en el sistema de provisión de agua contra incendios y avances parciales en las escaleras de evacuación, la Justicia consideró que esas tareas no alcanzaban para neutralizar el peligro. El propio informe provincial indicó que las exigencias de seguridad todavía no habían sido cumplidas en su totalidad.

Al resolver la cautelar peticionada por la agente fiscal, la magistrado sostuvo que la magnitud de las irregularidades documentadas configura un “grave y patente riesgo de vida” para deportistas, mecánicos, espectadores y trabajadores. Por ello consideró acreditada la existencia de un peligro cierto e inminente durante el desarrollo de competencias automovilísticas y ordenó la clausura preventiva.

La clausura tendrá una duración de 180 días, aunque podrá levantarse antes si se acredita la regularización de la totalidad de las deficiencias técnicas, eléctricas, edilicias, de protección contra incendios y ambientales detectadas. El control estará a cargo de la fiscal Di Lorenzo.

Además, los responsables del autódromo fueron intimados a entregar en un plazo de 24 horas la documentación vinculada con la gestión y trazabilidad de los residuos especiales y de los neumáticos acumulados en el predio.

La resolución ya fue notificada a las autoridades del autódromo, a los representantes de la ACTC, que preside Hugo Mazzacane, y del Automóvil Club La Plata (ACLP), cuyo responsable es su hijo Gastón Mazzacane, en el carácter de organizador de los eventos referidos.

De constatarse avances de obra, la clausura podrá ser levantada, previo dictamen fiscal