Avanza el juicio contra un empresario de medios

El juicio contra el empresario de medios de La Plata, Agustín Raimondo, acusado en una causa por violencia de género contra Florencia Mascioli, continuará el próximo miércoles con una nueva audiencia en la que se espera completar la etapa de testimonios de la defensa. En la última jornada declararon dos testigos propuestos por el acusado, ambos amigos suyos, en una audiencia breve por cuestiones de agenda del tribunal y de la defensa pública.

Según pudo reconstruirse durante el debate, los testimonios estuvieron centrados principalmente en referencias a comentarios sobre Raimondo. La audiencia se extendió por poco tiempo y el proceso quedó a la espera de las declaraciones pendientes.

El abogado Carlos Quirós, representante de Mascioli en la causa, confirmó que el debate se retomará el miércoles desde las 12.30. Para esa jornada resta la declaración de una testigo vinculada con el entorno familiar del empresario imputado.

Además, la defensa anticipó que Raimondo hará uso de la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal, una instancia previa al cierre del debate. Una vez finalizadas esas intervenciones, deberán fijarse las audiencias para los alegatos de las partes y el posterior veredicto. Por el momento, no hay una fecha definida para conocer la resolución.

El proceso había comenzado esta semana con la declaración de Mascioli y avanzó luego con los testimonios de la acusación, tanto de la fiscalía como de la querella. Entre quienes declararon estuvieron profesionales de la psicología y la psiquiatría que evaluaron a la denunciante, sus terapeutas tratantes y una persona vinculada con el ámbito laboral en el que ella habría sufrido situaciones de maltrato.