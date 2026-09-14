Avanza la causa por la estafa millonaria en La Plata y suma a un nuevo procesado

La Justicia platense sumó a un nuevo procesado en el marco de la investigación penal que rastrea movimientos financieros ilícitos por una suma aproximada de 27 mil millones de pesos. Cristian Alejandro Scigliano quedó formalmente ligado a la causa tras su negativa a brindar testimonio frente a la fiscal Betina Lacki.

El reciente capturado tenía su audiencia indagatoria programada para el viernes 11 de septiembre, pero eligió ejercer su derecho al silencio. Con este avance, el expediente acumula un total de cuatro personas bajo arresto, mientras que las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda intensiva de otros dos prófugos.

La hipótesis principal del Ministerio Público apunta a desarticular un grupo delictivo dedicado a crear perfiles en billeteras virtuales con información de terceros. Los investigadores sostienen que la organización captaba a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y les ofrecía dinero a cambio de documentación personal y registros biométricos, como escaneos oculares. Posteriormente, los delincuentes utilizaban esas identidades digitales para recibir y transferir dinero originado en el juego clandestino en línea, con el claro objetivo de ocultar la ruta de los fondos.

El nuevo procesado registraría vínculos comerciales relacionados con la compraventa de vehículos en la ciudad de Mar del Plata. Aunque el acusado decidió no responder preguntas, la fiscalía mantiene su labor de análisis sobre el material incautado en múltiples allanamientos nacionales, los cruces de llamadas y los registros contables. El propósito actual consiste en determinar el rol específico de Scigliano dentro de la estructura ilegal y establecer sus posibles nexos con los demás miembros de la red criminal.

La funcionaria Mangini busca salir de prisión

Días atrás, Albertina Mangini sumó un nuevo elemento a la estrategia de su defensa para intentar dejar la cárcel: acreditó que atraviesa un tratamiento psiquiátrico en La Plata desde hace nueve años y que sus afecciones no surgieron a partir de la detención. Con ese argumento, sus abogados volverán a insistir con un pedido de morigeración de la prisión preventiva.

EL DIA tuvo acceso al resumen de historia clínica elaborado por la psiquiatra que atendió a Mangini entre mayo de 2018 y febrero de 2026. El documento registra tratamientos y cambios de medicación a lo largo de ese período y consigna diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno alimentario no especificado.

Según el informe, la mujer llegó a la primera consulta en 2018 con ansiedad, dificultades de concentración, anorexia, hiperalerta, insomnio y tensión muscular. A lo largo de los años atravesó distintos períodos de tratamiento, con interrupciones y posteriores retomadas de la medicación.

La historia clínica también menciona un agravamiento de la ansiedad. En la última consulta, realizada en febrero de este año, la profesional consignó que Mangini atravesaba una situación de incertidumbre vinculada con la causa penal y volvió a indicar tratamiento farmacológico.

Mangini permanece detenida en la Alcaidía Roberto Pettinato y está imputada por asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos y lavado de activos agravado por su función pública, en una investigación por una presunta megadefraudación con billeteras virtuales. La defensa sostiene que el antecedente psiquiátrico de casi una década debe ser contemplado al analizar su situación actual y prepara un nuevo pedido de morigeración. Semanas atrás, la Cámara de Apelaciones había rechazado un hábeas corpus presentado por sus abogados.