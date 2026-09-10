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PAULA CAROLINA LASTIRIS

Avanza la causa por un crimen en Barrio Norte

Archivo

Por Redacción

La causa por el crimen de Paula Carolina Lastiris, la comerciante asesinada a tiros dentro de su cotillón de Barrio Norte, quedó encaminada hacia el juicio oral. La Justicia avaló el requerimiento de elevación presentado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, por lo que el expediente dejó atrás la etapa de investigación y ahora será un tribunal el que deberá analizar las pruebas y determinar la responsabilidad del acusado.

Leopoldo Olegario Aráoz, de 49 años, permanece detenido con prisión preventiva y está acusado por el homicidio de Lastiris y la portación ilegal del arma que habría sido utilizada durante el ataque.

El crimen ocurrió el 29 de abril en el local de 37 entre 9 y 10. Según se reconstruyó durante la investigación, Aráoz habría ingresado al comercio cuando Paula se encontraba sola y le efectuó varios disparos. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas.

La investigación incorporó además testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias balísticas que vincularon el arma secuestrada con uno de los proyectiles hallados.

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