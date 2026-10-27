Avanza la investigación por una presunta megaestafa inmobiliaria

La causa por la presunta estafa millonaria vinculada a ABES Desarrolladora de Negocios SRL tuvo un nuevo avance judicial: la Justicia de La Plata procesó al abogado Diego Elías Lacki y a otros dos imputados, en el marco de la investigación por el manejo de fondos de distintos fideicomisos inmobiliarios y la paralización de las obras comprometidas.

La decisión se conoció después de las declaraciones de los acusados. Lacki, quien había sido citado para el viernes pasado, finalmente compareció en las últimas horas ante la Justicia. La causa está a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y busca determinar qué ocurrió con los dólares aportados por inversores que todavía esperan la finalización de los edificios o recuperar el dinero entregado.

También quedaron alcanzados por la resolución Macarena Núñez y Juan Eulloque, investigados por sus presuntas intervenciones en la administración de la desarrolladora y sus emprendimientos.

La investigación abarca cinco fideicomisos: Abes Thymos, Dezzeo, Vita, Lucero y Alquimia. Según la hipótesis fiscal, los recursos aportados para construir departamentos y cocheras habrían sido utilizados para cubrir gastos de la empresa, de sociedades vinculadas y de otros proyectos inmobiliarios.

En el expediente se incorporaron informes contables, contratos, audios y relatos de inversores y empleados. Entre las maniobras bajo análisis aparecen transferencias de dinero entre fideicomisos y compensaciones de deudas mediante la asignación de unidades, operaciones cuyo respaldo y destino la fiscalía busca esclarecer.

En la resolución previa que dispuso las indagatorias, la acusación había señalado a Lacki y Núñez como presuntos coautores de administración fraudulenta, mientras que a Eulloque le atribuyó una posible participación necesaria. También destacó indicios de que Lacki habría intervenido en decisiones estratégicas de ABES, pese a que él sostuvo que su función se limitaba al asesoramiento jurídico y a una participación societaria minoritaria.