Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de San Carlos. Bajo la lluvia, cuatro delincuentes que se movilizaban en motos llegaron hasta una vivienda ubicada en calle 46 entre 137 y 138, donde barretearon una puerta para ingresar al inmueble. Los malvivientes quedaron filmados por las cámaras de seguridad de las viviendas.

Según la información aportada sobre el hecho a EL DÍA, los sospechosos descendieron de sus rodados, forzaron la entrada y lograron acceder a la propiedad. Luego, escaparon del lugar en las motos.

La secuencia generó inquietud entre los habitantes de la zona, que ven con preocupación este tipo de episodios y reclaman medidas para reforzar la seguridad en el barrio.

En ese contexto, los vecinos pidieron una mayor presencia policial y más recorridas preventivas por parte de la Subcomisaría La Unión, dependencia que tiene jurisdicción en la zona.

"No se ven patrulleros en todo el día, la verdad es un desastre y eso que estamos a tan solo 3 cuadras de la Escuela de cadetes del SPB", dijo una vecina enojada a este medio.

El episodio volvió a poner en el centro de la preocupación vecinal la seguridad en San Carlos, donde reclaman mayor vigilancia para prevenir nuevos hechos delictivos.