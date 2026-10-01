Balean a un joven de 27 años en Tolosa

Un joven de 27 años resultó herido de un disparo en una de sus piernas durante un episodio ocurrido en Tolosa.

Todo comenzó cuando personal del Comando de Patrulla La Plata fue enviado por la Base 911 hasta la zona de 13 entre 525 y 526, a raíz de un aviso que alertaba sobre un incendio en una vivienda.

Los efectivos llegaron al lugar y encontraron una precaria construcción de pequeñas dimensiones, levantada con varias chapas. En el interior había un colchón que se encontraba prendido fuego sobre el piso.

Mientras los policías intervenían ante esa situación, un hombre se acercó y comenzó a pedir ayuda a los gritos. Según indicaron fuentes policiales, manifestó que su hermano se encontraba herido a pocos metros del lugar.

Los efectivos se dirigieron rápidamente hacia el punto señalado y, sobre la vereda de 526 entre 12 y 13, encontraron a un hombre que presentaba una herida de arma de fuego en el muslo derecho, a la altura del cuádriceps.

Ante la gravedad potencial de la situación, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia, que lo terminó derivando al Hospital San Roque de Gonnet para su atención médica.

Mientras los investigadores comenzaban a reconstruir lo ocurrido, se presentó una mujer que dijo ser hermana del joven. La mujer manifestó que el ataque habría sido perpetrado por un conocido, con quien mantenía un conflicto de vieja data.

Sin embargo, la mujer decidió no aportar mayores datos sobre el supuesto agresor ni brindar información que permitiera identificarlo.

Por ahora se desconoce si ambos eventos están relacionados, por lo que es materia de análisis.