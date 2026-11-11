Balearon a un hombre en Altos de San Lorenzo

Un vecino de Altos de San Lorenzo, de 33 años, resultó baleado en ambas piernas cuando, de acuerdo a su relato, dos hombres y una mujer protagonizaron una feroz pelea en la puerta de su casa.

Siempre en base al testimonio de la víctima, a causa de esa confrontación, las tres personas terminaron dentro de su vivienda y, al intentar echarlas, se produjeron los disparos.

Fuentes del caso agregaron que el violento episodio se registró el lunes por la tarde sobre la calle 90 entre 18 y 19.

El herido fue identificado como Alberto Juan Ferreira Cañiza, quien terminó en el hospital San Martín, ya que uno de los proyectiles le provocó una fractura de fémur. El otro impacto, en tanto, lo alcanzó a la altura de un gemelo.

Apenas pudo ser asistido, rodeado de efectivos policiales, alcanzó a aportar algunos datos de interés para la pesquisa.

Según declaró, una de las mujeres vestía una campera rosa, mientras que uno de los hombres llevaba una camiseta de Estudiantes. Ambos se movilizaban en una motocicleta tipo enduro de color rojo, aportó visiblemente dolorido.

En medio del forcejeo, el hombre aseguró haber observado que a uno de los agresores se le cayó del bolsillo un documento de identidad. Según consta en el acta policial, esa información clave ya está en poder de las autoridades.

La pareja de la víctima también fue entrevistada por los efectivos y posteriormente acompañó a Ferreira durante su traslado al centro asistencial.

En ese lugar, los policías intentaron tomarle declaración a Ferreira Cañiza, aunque debido a su estado de salud no se encontraba en condiciones de hablar.

Horas después, personal de Policía Científica se presentó en la vivienda para realizar las pericias correspondientes.

Los especialistas trabajaron en fotografía, rastros, planimetría y balística, mientras que el DNI encontrado durante el episodio fue secuestrado formalmente.

La causa busca ahora determinar qué originó la pelea que terminó con el ingreso de los sospechosos a la vivienda y la posterior balacera. También se procura establecer la identidad y el grado de participación de cada una de las personas señaladas por la víctima.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes permanentemente asisten a situaciones de esta naturaleza.

Como se sabe, en estos tiempos de violencia, en La Plata muchos conflictos se resuelven a los tiros. Nada de esperar los resultados de una denuncia o la intervención de la Justicia.

Es que parece haberse perdido el sentido común y la capacidad de razonar antes de actuar. Ante conflictos que podrían resolverse mediante el diálogo o una intervención adecuada, terminan primando los impulsos, la intolerancia y la reacción violenta. Una discusión, un desacuerdo o una disputa cotidiana pueden convertirse entonces en una agresión física, un ataque con un arma o un hecho aún mucho más grave.