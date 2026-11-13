Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Tiene un frondoso prontuario

Balearon a un hombre en Altos de San Lorenzo

Lo encontraron con un tiro en una rodilla, pero no quiso aportar datos del agresor. Fue en 30 entre 86 y 87. Ahora buscan cámaras
El herido fue asistido por guardia en el Hospital San Martín / web

Por Redacción

Un hombre de 41 años fue trasladado al Hospital San Martín luego de ser encontrado herido de arma de fuego en Altos de San Lorenzo. Se negó a explicar qué había ocurrido y, al identificarlo, la Policía detectó un extenso historial de causas penales y un pedido judicial de paradero vigente.

La sucesión de episodios con personas baleadas vuelve a poner en escena la violencia armada en distintos puntos de la Ciudad. Esta vez, el hecho ocurrió este jueves en 30 entre 86 y 87, donde personal del Comando de Patrulla llegó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida por un disparo.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre sobre la vereda con una lesión compatible con un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. Fue identificado como Damián Ricardo Alfredo Cabrera.

Una ambulancia del SAME lo asistió y trasladó al Hospital San Martín. Según el parte policial, ingresó consciente y fuera de peligro. En el centro de salud advirtieron que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

De acuerdo con el registro incorporado al informe policial, Cabrera cuenta con actuaciones desde 2006. Entre ellas figuran causas por robo calificado, tentativa de robo, tentativa de hurto, lesiones leves, ebriedad en la vía pública, portación ilegal de armas de guerra, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

También aparecen registros de libertades y salidas transitorias de distintas unidades penitenciarias, entre ellas las unidades 9, 42 y 1 de La Plata y Lisandro Olmos.

El último antecedente consignado corresponde a una causa por encubrimiento, en la que figura una medida de paradero. La documentación aportada no precisa las circunstancias que motivaron esa disposición.

Por el momento, no se estableció el contexto en el que se produjo el disparo. Buscan imágenes en las cámaras de seguridad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?