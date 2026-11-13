Balearon a un hombre en Altos de San Lorenzo

Un hombre de 41 años fue trasladado al Hospital San Martín luego de ser encontrado herido de arma de fuego en Altos de San Lorenzo. Se negó a explicar qué había ocurrido y, al identificarlo, la Policía detectó un extenso historial de causas penales y un pedido judicial de paradero vigente.

La sucesión de episodios con personas baleadas vuelve a poner en escena la violencia armada en distintos puntos de la Ciudad. Esta vez, el hecho ocurrió este jueves en 30 entre 86 y 87, donde personal del Comando de Patrulla llegó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida por un disparo.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre sobre la vereda con una lesión compatible con un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. Fue identificado como Damián Ricardo Alfredo Cabrera.

Una ambulancia del SAME lo asistió y trasladó al Hospital San Martín. Según el parte policial, ingresó consciente y fuera de peligro. En el centro de salud advirtieron que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

De acuerdo con el registro incorporado al informe policial, Cabrera cuenta con actuaciones desde 2006. Entre ellas figuran causas por robo calificado, tentativa de robo, tentativa de hurto, lesiones leves, ebriedad en la vía pública, portación ilegal de armas de guerra, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

También aparecen registros de libertades y salidas transitorias de distintas unidades penitenciarias, entre ellas las unidades 9, 42 y 1 de La Plata y Lisandro Olmos.

El último antecedente consignado corresponde a una causa por encubrimiento, en la que figura una medida de paradero. La documentación aportada no precisa las circunstancias que motivaron esa disposición.

Por el momento, no se estableció el contexto en el que se produjo el disparo. Buscan imágenes en las cámaras de seguridad.