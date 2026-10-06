Balearon un colectivo que ingresaba a La Plata

Un colectivo de larga distancia que ingresaba a La Plata fue atacado a balazos, cuando circulaba por la bajada de la Avenida 520. Una de las balas impactó contra la estructura de una ventanilla y provocó momentos de tensión entre los pasajeros que viajaban en la unidad.

El episodio ocurrió el último sábado a las 19, cuando el micro de la empresa Carbus regresaba desde Luján. Virginia, una de las pasajeras, contó a EL DIA que el chofer advirtió el impacto y confirmó que no se trataba de una piedra, como inicialmente había pensado por el ruido.

“El chofer estaba indignado porque era la tercera vez en la semana que le pasaba. Pero esta vez corroboró que no había sido una piedra por el ruido, sino una bala”, relató la mujer.

El proyectil pegó contra el aluminio que sostiene uno de los ventanales. La estructura evitó que atravesara el vidrio y que la situación pudiera terminar en una tragedia dentro del colectivo. “Gracias a Dios la bala pegó en el aluminio de la ventana, porque si pasaba el vidrio no lo contaba”, señaló. Según contó, después del impacto algunos pasajeros tuvieron que quitarse las astillas que habían quedado dentro de la unidad.

Tras el ataque, el chofer realizó una denuncia en el puesto policial ubicado en la bajada de Diagonal 74. Para Virginia, lo ocurrido también volvió a poner bajo la lupa las condiciones de ese acceso a la ciudad. “Yo uso la subida de 520 muy seguido por cuestiones deportivas de mis hijos y de ahora en más no lo haré más”, sostuvo. Y agregó: “Vivimos una triste realidad”.