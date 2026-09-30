Barreda y la casona del horror: la Justicia excluyó a dos sobrinos de su esposa de la herencia

La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata revocó una decisión de primera instancia y determinó que Mariana y Tomás Arreche no son herederos de Gladys Mac Donald, esposa de Ricardo Barreda.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata excluyó a dos familiares del proceso de expropiación de la histórica casa de calle 48 entre 11 y 12, donde Ricardo Barreda asesinó en 1992 a su esposa, su suegra y sus dos hijas.

La resolución fue dictada por la Sala II del tribunal, que hizo lugar al recurso presentado por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y revocó una decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata.

De esta manera, Mariana Arreche y Tomás Arreche quedaron fuera del expediente de expropiación, luego de que la Cámara considerara que no tienen la condición de herederos de Gladys Elena Margarita Mac Donald, esposa de Barreda y una de las víctimas del cuádruple femicidio.

Qué pasó con los supuestos herederos de la casa de Barreda

El inmueble ubicado en 48 N° 809, entre 11 y 12, figura registralmente a nombre de Ricardo Alberto Barreda y Gladys Elena Margarita Mac Donald. El proceso de expropiación directa del inmueble fue iniciado por la Provincia en 2013.

En el expediente se habían presentado Mariana y Tomás Arreche y habían acompañado documentación vinculada con la sucesión de Mac Donald. En abril de 2025, el juzgado de primera instancia los había tenido por presentados y había reconocido los domicilios denunciados.

El Fisco bonaerense apeló esa decisión al sostener que ambos no tenían derechos hereditarios sobre el inmueble.

La Provincia fundamentó su planteo en una resolución dictada el 4 de julio de 2024 por el Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata, en la que se había establecido que Mariana y Tomás Arreche no eran herederos de Gladys Mac Donald, ni de Adriana Barreda ni de Cecilia Barreda.

Por qué la Cámara los excluyó del expediente

Según surge de la resolución judicial, el vínculo de los Arreche con la sucesión llegaba al quinto y sexto grado de parentesco, respectivamente, por encima del límite previsto por la legislación sucesoria para acceder a la herencia en esas condiciones.

Además, la documentación incorporada al expediente estableció que ambos habían sido declarados herederos de Elena Arreche, quien era la madre de Gladys Mac Donald. Sin embargo, esa condición no los convertía en herederos de Mac Donald.

Con esos elementos, los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que no existían fundamentos para incorporar al proceso de expropiación a personas que no tenían la condición de herederos de quien figuraba como titular registral del inmueble.

La Cámara, en consecuencia, dejó sin efecto el punto de la resolución del 22 de abril de 2025 que había tenido por presentados a Mariana y Tomás Arreche dentro del expediente.

El proceso de expropiación continúa sobre el inmueble de calle 48, que registralmente pertenecía a Ricardo Barreda y Gladys Mac Donald.