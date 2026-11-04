Barretas, guantes y una fuga fallida en City Bell

El intento de robo ocurrió en una vivienda de la calle 472, entre Camino Belgrano y 23, y volvió a poner en primer plano la preocupación por la inseguridad en City Bell. Dos hombres forzaron una abertura para ingresar a una casa, pero la alarma los obligó a escapar antes de que pudieran concretar el golpe. La secuencia se produjo mientras un tercer sospechoso habría actuado como campana y terminó con dos hombres detenidos.

El episodio tuvo como víctima a una mujer de 53 años que no se encontraba en la propiedad al momento del hecho. Al regresar, encontró un ventanal violentado y constató que, al menos en una primera revisión, no le habían sustraído pertenencias. Los movimientos de los sospechosos quedaron registrados por cámaras de seguridad y esas imágenes, aportadas a través de un grupo vecinal, permitieron reconstruir lo ocurrido.

La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911. Dos de los sospechosos fueron localizados cuando escapaban y aprehendidos a pocas cuadras, en la zona de 24 entre 472 y 473. Durante el procedimiento secuestraron tres barretas, dos destornilladores, guantes, celulares, gorras y dinero. Los detenidos son dos ciudadanos chilenos, de 23 y 24 años.

Pero la investigación no se limita al intento de ingreso a esa vivienda. Según el parte policial, los dos hombres también habrían quedado registrados en las cámaras de otro robo ocurrido el 26 de octubre en una propiedad de 470 entre 132 y 132 bis. Esa posible vinculación quedó bajo investigación de la UFI N° 15 de La Plata.

El nuevo episodio se suma a una seguidilla de hechos que viene generando inquietud entre los vecinos de City Bell. Hace apenas unos días, habitantes de la localidad salieron a la calle para reclamar seguridad, en medio de la preocupación por las entraderas en viviendas. La alarma que frustró este último ingreso evitó que el episodio terminara con un nuevo robo consumado, pero volvió a exponer el temor que se vive en el barrio.