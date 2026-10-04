Berazategui: la autopsia reveló que una nena fue asesinada salvajemente

La investigación por la muerte de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años hallada sin vida en una vivienda de Berazategui, dio un giro definitivo: la autopsia confirmó que no se trató de un suicidio y que la menor murió como consecuencia de una serie de golpes. Por el crimen, la Justicia mantiene bajo investigación a tres familiares que convivían con ella: su madre, su abuela y un tío.

Según fuentes judiciales, el estudio forense determinó que los golpes provocaron una rotura de la aorta torácica y derivaron en un paro cardíaco secundario y un shock hipovolémico. Con esos resultados, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3, profundizó la investigación por homicidio.

Los acusados son Rocío Pereira, de 28 años y madre de Nerea; Mónica Villalba, de 53, abuela de la niña; y Carlos Ezequiel Pereira, de 25, tío materno. Los tres fueron indagados, pero se negaron a declarar. Por ahora, la Justicia intenta determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en el crimen.

La causa había comenzado bajo otra hipótesis. Cuando los agentes llegaron a la casa tras un llamado al 911, la abuela habría señalado que Nerea se había quitado la vida mediante un elemento de sujeción colocado alrededor del cuello. Sin embargo, los primeros indicios encontrados en la escena y luego el resultado de la autopsia descartaron esa versión.

El cuerpo había sido encontrado en el piso, en posición fetal. Además, los investigadores detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas partes de la espalda y signos de hemorragia interna. También se encontraron indicios compatibles con un posible abuso sexual de antigua data, un aspecto que forma parte de la investigación.

Durante los allanamientos realizados en el domicilio, donde existen tres construcciones habitadas por distintos integrantes de la familia, la Policía Científica y la SDDI de Berazategui secuestraron 11 celulares, una mochila perteneciente a Nerea y anotaciones consideradas de interés para la causa.

La investigación continúa mientras la fiscalía intenta reconstruir las últimas horas de la niña, determinar quiénes estaban con ella y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los tres familiares apuntados.